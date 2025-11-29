Airbus ferma 6 mila aerei A320 per un bug del software | Danneggiato dalle radiazioni solari

Airbus ha chiesto ieri di aggiornare il software di controllo degli aeromobili del tipo A320, che potrebbe essere stato danneggiato da un’intensa attività di radiazioni solari. Secondo alcune fonti, oltre all’aggiornamento del software, potrebbe essere necessario anche un riallineamento dell’ hardware, che porterebbe a pesanti interruzioni dell’operatività. Le compagnie aeree indiane IndiGo, Air India e Air India Express hanno annunciato che tra i 200 e i 250 voli subiranno ritardi o cancellazioni a seguito della richiesta di Airbus. I voli cancellati. In totale le compagnie aeree indiane dispongono di circa 560 aeromobili della famiglia A320, ma non hanno rivelato il numero di aeromobili interessati. 🔗 Leggi su Open.online