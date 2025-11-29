Airbus ferma 6.000 aerei A320 a rischio migliaia di voli Urgente aggiornamento al computer di bordo
Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha ordinato riparazioni immediate a 6.000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha interessato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
ITA Airways riceve il 15esimo A220-300 Questa notte alle ore 01:06 locali a Roma Fiumicino e' arrivato un nuovo Airbus 220-300, il numero 15 in sequenza, ha le marche EI-TEA. Poco più di otto ore di volo Il velivolo e' partito ieri alle 11:02 ora locale , le 17:02 - facebook.com Vai su Facebook
