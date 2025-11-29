Airbus ferma 6.000 aerei A320 a rischio migliaia di voli Radiazioni solari impattano sui comandi di volo

Ilmattino.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha ordinato di aggiornare il software di controllo a 6.000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

airbus ferma 6000 aerei a320 a rischio migliaia di voli radiazioni solari impattano sui comandi di volo

© Ilmattino.it - Airbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. «Radiazioni solari impattano sui comandi di volo»

Altri contenuti sullo stesso argomento

airbus ferma 6000 aerei“Le radiazioni solari impattano sui comandi di volo”. Airbus ferma 6000 aerei nel mondo - Tutto nasce il 30 ottobre, quando un A320 della low cost JetBlue in volo da Cancun a Newark va giù bruscamente a pilota automatico inserito. Come scrive huffingtonpost.it

airbus ferma 6000 aereiAirbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. «Radiazioni solari impattano sui comandi di volo» - 000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ... Segnala ilmessaggero.it

Airbus ferma oltre 6000 aerei, a rischio migliaia di voli - Il richiamo ha interessato più della metà della flotta mondiale: dalle compagnie low cost come easyJet e Wizz Air fino ai colossi come Air France e Lufthansa ... Secondo lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Airbus Ferma 6000 Aerei