Airbus ferma 6.000 aerei A320 a rischio migliaia di voli Radiazioni solari impattano sui comandi di volo

Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha ordinato di aggiornare il software di controllo a 6.000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Airbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. «Radiazioni solari impattano sui comandi di volo»

