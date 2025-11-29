Airbus ferma 6.000 aerei a rischio migliaia di voli Radiazioni solari impattano sui comandi di volo

Ilmessaggero.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha ordinato di aggiornare il software di controllo a 6.000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

airbus ferma 6000 aerei a rischio migliaia di voli radiazioni solari impattano sui comandi di volo

© Ilmessaggero.it - Airbus ferma 6.000 aerei, a rischio migliaia di voli. «Radiazioni solari impattano sui comandi di volo»

Leggi anche questi approfondimenti

airbus ferma 6000 aereiEmergenza Airbus, fermati 6000 aerei nel mondo: “Le radiazioni solari impattano sui comandi di volo” - Il produttore e l’Agenzia europea per la sicurezza impongono aggiornamenti software e sostituzioni hardware su velivoli della famiglia A320. Segnala repubblica.it

airbus ferma 6000 aereiAirbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. «Serve urgente aggiornamento al computer di bordo» - 000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha ... Come scrive ilmessaggero.it

airbus ferma 6000 aereiL’aereo fuori controllo e il computer difettoso: così l’incidente del 30 ottobre ha portato al fermo di 6 mila Airbus A320 - Newark è stato dirottato a Tampa, Florida, dopo che l’aereo ha è sceso di quota in modo imprevisto. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Airbus Ferma 6000 Aerei