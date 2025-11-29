Airbus ferma 6.000 aerei a rischio migliaia di voli Radiazioni solari impattano sui comandi di volo

Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha ordinato di aggiornare il software di controllo a 6.000 dei suoi jet della famiglia A320, ampiamente utilizzati, in un richiamo generalizzato che ha.

