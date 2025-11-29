Roma, 29 settembre 2025 – Airbus ha annunciato il richiamo di circa 6.000 aeromobili A320 per sostituire urgentemente il software di controllo vulnerabile alle radiazioni solari, a seguito di un incidente avvenuto a fine ottobre negli Stati Uniti. Il richiamo ha causato ritardi e cancellazioni in tutto il mondo, dalle Filippine alla Colombia. Il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzano questo software di "interrompere immediatamente i voli" dopo aver analizzato il guasto tecnico. L'incidente si è verificato il 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancu'n, in Messico, e Newark, vicino a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Airbus ferma 6.000 A320: possibili danni da radiazioni solari. Ritardi e cancellazioni in tutto il mondo