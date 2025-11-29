Airbus ferma 6.000 A320 | possibili danni da radiazioni solari Ritardi e cancellazioni in tutto il mondo
Roma, 29 settembre 2025 – Airbus ha annunciato il richiamo di circa 6.000 aeromobili A320 per sostituire urgentemente il software di controllo vulnerabile alle radiazioni solari, a seguito di un incidente avvenuto a fine ottobre negli Stati Uniti. Il richiamo ha causato ritardi e cancellazioni in tutto il mondo, dalle Filippine alla Colombia. Il produttore di aeromobili europeo ha annunciato in un comunicato di aver chiesto a tutti i clienti che utilizzano questo software di "interrompere immediatamente i voli" dopo aver analizzato il guasto tecnico. L'incidente si è verificato il 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancu'n, in Messico, e Newark, vicino a New York. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
ITA Airways riceve il 15esimo A220-300 Questa notte alle ore 01:06 locali a Roma Fiumicino e' arrivato un nuovo Airbus 220-300, il numero 15 in sequenza, ha le marche EI-TEA. Poco più di otto ore di volo Il velivolo e' partito ieri alle 11:02 ora locale , le 17:02 - facebook.com Vai su Facebook
Airbus richiama 6000 aeromobili A320: “Software di controllo difettoso”. Ritardi in tutto il mondo - Il richiamo è legato all'incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. Segnala msn.com
Airbus ferma 6.000 aerei, a rischio migliaia di voli. «Radiazioni solari impattano sui comandi di volo» - Airbus, colosso europeo dell'aviazione, ha ordinato di aggiornare il software di controllo a 6. Da msn.com
Emergenza Airbus, fermati 6000 aerei nel mondo: “Le radiazioni solari impattano sui comandi di volo” - Il produttore e l’Agenzia europea per la sicurezza impongono aggiornamenti software e sostituzioni hardware su velivoli della famiglia A320. Segnala repubblica.it