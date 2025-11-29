Airbus ferma 6.000 A320 | allarme radiazioni solari
L'A320 domina il mercato short-haul: questo richiamo evidenzia rischi emergenti da eruzioni solari, spingendo aerolinee a ripianificare rotte L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
News recenti che potrebbero piacerti
ITA Airways riceve il 15esimo A220-300 Questa notte alle ore 01:06 locali a Roma Fiumicino e' arrivato un nuovo Airbus 220-300, il numero 15 in sequenza, ha le marche EI-TEA. Poco più di otto ore di volo Il velivolo e' partito ieri alle 11:02 ora locale , le 17:02 - facebook.com Vai su Facebook
“Le radiazioni solari impattano sui comandi di volo”. Airbus ferma 6000 aerei nel mondo - Tutto nasce il 30 ottobre, quando un A320 della low cost JetBlue in volo da Cancun a Newark va giù bruscamente a pilota automatico inserito. Scrive huffingtonpost.it
Airbus ferma gli A320, possibili danni da radiazioni solari: in India previsti ritardi per 250 voli - La flotta mondiale è di circa 6000 aerei che la coompagnia ha chiesto di fermare per l’aggiornamento dei software ... Si legge su ilsecoloxix.it
Airbus ferma 6000 aerei A320. "Un'intensa radiazione solare può impattare sui comandi" - Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana ... Come scrive msn.com