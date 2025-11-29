Airbus bloccato pure il volo del Papa | cosa succede

Il caos Airbus, con la compagnia aerea costretta a fermare 6mila velivoli per effettuare degli urgenti interventi di manutenzione straordinaria, potrebbe avere delle conseguenze sul primo viaggio apostolico di Papa Leone XIV: anche per l'A320 sul quale viaggia il pontefice, infatti, è prevista la sostituzione di una componente, ma ciò non dovrebbe comportare comunque dei ritardi né tantomeno una modifica del programma. Stando a quanto riferito da fonti Vaticane, infatti, il pezzo di ricambio che dovrebbe risolvere il potenziale problema sul mezzo sarebbe "già in volo verso Istanbul", dove per l'appunto al momento si trova il vescovo di Roma, unitamente a un tecnico specializzato che si occuperà della sostituzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

