Airbus blocca 6.000 A320 anche quello del Papa | un raggio solare può compromettere il sistema di volo

Giornata complicata per il trasporto aereo mondiale mentre entra nel vivo la stagione degli spostamenti per le festività di fine anno. Airbus ha disposto un maxi richiamo che interessa circa 6.000 velivoli della famiglia A320, con interventi correttivi immediati necessari prima che gli aeromobili possano riprendere il servizio regolare. Alla base della decisione c’è il timore del gruppo aerospaziale circa i possibili danni provocati da un’intensa radiazione solare che su alcuni velivoli potrebbe compromettere l’integrità dei dati utilizzati dal sistema di controllo di volo. Un rischio che ha spinto il costruttore a comunicare la necessità di aggiornare immediatamente gli Elevator Aileron Computers, i sistemi che controllano elementi cruciali come stabilizzatore e alettoni e intervengono quando i parametri di volo risultano fuori norma. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Airbus blocca 6.000 A320 (anche quello del Papa): un raggio solare può compromettere il sistema di volo

Approfondisci con queste news

Che caos! Airbus blocca 6.000 aerei A320 a causa di un guasto al software dovuto a radiazione solare, con voli a rischio e disagi in tutto il mondo. Cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

Airbus richiama 6000 aerei A320 per correzione software - Diverse compagnie aeree hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dopo che Airbus ha ordinato riparazioni urgenti per 6. Si legge su stream24.ilsole24ore.com

Stop agli aerei A320, Airbus li ferma per problemi al software di controllo, ritardi e cancellazioni in tutto il mondo - Gli aeromobili A320 hanno problemi al software di controllo, per questo Airbus ha richiamato circa seimila i voli. Secondo greenme.it

Airbus richiama 6000 aeromobili A320: “Software di controllo difettoso”. Ritardi in tutto il mondo - Il richiamo è legato all'incidente avvenuto lo scorso 30 ottobre su un volo JetBlue tra Cancún, in Messico, e Newark, vicino a New York. Scrive msn.com