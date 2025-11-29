Aids | diagnosi ancora tardive Al Sant’Anna 792 pazienti in un anno | come fare il test anonimo

29 nov 2025

Il 1 dicembre è la Giornata Mondiale contro l’Aids. L’Oms richiama all’impegno per debellare entro il 2030 una pandemia che ha già causato milioni di vittime. In Italia la situazione è sotto controllo, ma restano due criticità decisive: diagnosi ancora tardive e una percezione del rischio confusa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

