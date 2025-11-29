AICOTUR crea partnership con associazioni di italo discendenti e di genealogisti e convenzioni con Tour Operator
Giuseppe Varacalli, figura importante per la valorizzazione del territorio italiano, ha esperienza politica non solo a livello locale, in quanto già sindaco e vice sindaco di Gerace, in Calabria, ma anche a livello europeo quale membro del Comitato Europeo delle Regioni. È l'attuale Presidente del Consiglio Generale di AICOTUR, l'Associazione Italiana Comuni Turismo delle Radici.
