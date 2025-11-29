Aica l' affondo di Iacono a Schifani | Ventimila milioni non bastano così si rinvia il fallimento e si scarica il costo sui siciliani
“Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, annuncia di aver ‘salvato’ Aica dal debito verso Siciliacque, ma i 20 milioni promessi non risolvono nulla: senza una governance competente e responsabile, la società resta tecnicamente fallita”. È la denuncia della deputata del Partito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
