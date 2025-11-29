Ai Cantieri culturali della Zisa si inaugura il Paladino d’oro sport film festival
Lunedì 1 dicembre alle 11:30, al Centro internazionale di fotografia ai Cantieri culturali alla Zisa - Officine Ducrot, si terrà la cerimonia di inaugurazione della 45ª edizione del Paladino d’oro sport film festival - Don Pratelli Award, la più antica rassegna cinematografica sportiva al mondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
COMUNICATO STAMPA Giornata di restituzione e ricerca – 1° dicembre 2025 Accademia di Belle Arti di Palermo · Soprintendenza archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo Cantieri Culturali alla Zisa – Palermo, ore 14:00 L’Accademia di Belle Art - facebook.com Vai su Facebook
All’Istituto Gramsci Siciliano nei Cantieri Culturali alla Ziza di Palermo si presenta il numero di Meridiana sull’Università. Con @profgviesti Vai su X
’Cicatrici dell’anima: la bellezza ritrovata’, al via la mostra ai Cantieri Culturali alla Zisa - ] ... Scrive blogsicilia.it
Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa con Roberto Latini e i musicisti Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelin - In attesa della prossima stagione al via nel 2026, Scena Nostra il focus dello Spazio Franco dedicato al meglio della creazione italiana contemporanea, riparte da una speciale anteprima che intreccia ... Secondo lavocedellisola.it
“Scena nostra”, allo Spazio Franco l’anteprima con Roberto Latini, Rodrigo D’Erasmo e Roberto Angelini - In attesa della prossima stagione al via nel 2026, Scena Nostra, il focus dello Spazio Franco dedicato al meglio della creazione italiana contemporanea, riparte da una speciale anteprima che intreccia ... Riporta mondopalermo.it