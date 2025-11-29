Ahsoka stagione 2 il ritorno del villain principale cambia i piani degli appassionati
annuncio importante sul futuro di “Ahsoka”: assenza di un personaggio principale nella seconda stagione. La serie live-action dedicata a “Ahsoka”, parte dell’universo di Star Wars, ha riscosso grande interesse fin dalla sua uscita nel 2023. La prima stagione ha approfondito la figura di Grand Admiral Thrawn, interpretato da Lars Mikkelsen, aggiungendo nuovi personaggi come le Tre Great Mothers di Dathomir. Recentemente si è diffusa una nota riguardante il cast, rivelando una novità significativa per la seconda stagione. clausola sul ritorno di Claudia Black e le problematiche legate alla produzione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Approfondisci con queste news
CLAMOROSO! Claudia Black non riprenderà il ruolo di Madre Klothow nella seconda stagione di 'Ahsoka'. LEGGETE IL MOTIVO... "Dunque, sarò trasparente. Hanno confermato la seconda stagione, e di conseguenza anche la mia partecipazione, ma poi la D - facebook.com Vai su Facebook
Ahsoka 2: la nuova stagione promette un grande ritorno - La seconda stagione della serie Disney+ porterà sullo schermo un atteso ricongiungimento tra due figure oscure, con nuove dinamiche che segneranno la trama. Scrive movieplayer.it
Ahsoka 2: Eman Esfandi svela il nuovo look di Ezra Bridger durante le riprese - Questa trasformazione estetica potrebbe essere un'indicazione della nuova fase che attende Ezra nel racconto. Segnala movieplayer.it
Rosario Dawson anticipa un’Ahsoka più serena nella seconda stagione - Nella seconda stagione vedremo un'Ahsoka diversa rispetto a quanto visto nella prima: lo anticipa Rosario Dawson. Segnala insolenzadir2d2.it