Agrigento al centro del dibattito internazionale | concluso il convegno sulla classicità nei giardini e nel paesaggio
Si è conclusa nella Sala conferenze della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Agrigento, a Villa Genuardi, la terza edizione del Convegno internazionale “Il valore della classicità nella cultura del giardino e del paesaggio”, quest’anno dedicata al tema “L’antico come modello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
