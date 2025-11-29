Agricoltura un settore sotto pressione ma resiliente Annata complessa per olio e vino

L’agricoltura romagnola si conferma un laboratorio di resilienza e innovazione, ma le sfide da affrontare sono sempre più numerose: climatiche, fitosanitarie, ambientali, geopolitiche, di mercato e demografiche. È quanto emerge dall’Annata agraria 2025 di Cia Romagna, presentata il 28 novembre. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

