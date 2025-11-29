Agricoltura i numeri del 2025 | nel ravennate imprese in calo e produzioni in sofferenza

L’agricoltura romagnola si conferma un laboratorio di resilienza e innovazione, ma le sfide da affrontare sono sempre più numerose: climatiche, fitosanitarie, ambientali, geopolitiche, di mercato e demografiche. È quanto emerge dall’Annata agraria 2025 di Cia Romagna, presentata il 28 novembre. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA Il settore agricolo, con oltre 23mila e 500 imprese registrate in Camera di Commercio, si conferma il più rilevante per numeri. #lattacco #confagricolturafoggia #regionepuglia #assessore #capitanata - facebook.com Vai su Facebook

Commissione #Agricoltura. Oggi le audizioni della Guardia Costiera e del Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare sulle attività di controllo dei prodotti alimentari. Servono risorse vere, già dalla prossima legge di bilancio, per potenziare organici e Vai su X

Agricoltura, i numeri del 2025: nel ravennate imprese in calo e produzioni in sofferenza - La provincia di Ravenna mantiene filiere strategiche, ma le imprese sono in calo e le produzioni in sofferenza. Riporta ravennatoday.it

Agricoltura, Cia Cuneo traccia il bilancio del 2025: "I prezzi troppo bassi mettono a rischio le aziende" - Il presidente provinciale Claudio Conterno ha parlato di un'annata complessivamente positiva, ma con diversi problemi da risolvere. Si legge su cuneodice.it

Barbara Nappini: “Più fucili e meno agricoltura? L’Europa non può accettarlo” - Intervista alla presidente di Slow Food Italia sulla proposta della Commissione Europea di ridurre di oltre il 20% i fondi per la Politica agricola comune ... Come scrive msn.com