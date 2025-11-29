Agli italiani piace la banca digitale | la rivoluzione delle neo bank è appena iniziata
È il nuovo fenomeno del sistema bancario. La diffusione di una clientela sempre più connessa, che viaggia e lavora online, ha determinato una vera e propria rivoluzione con la proliferazione di istituti senza sedi fisiche, senza sportelli, senza burocrazia, con servizi agili e all’avanguardia anche nei costi e aperti alla realtà delle criptovalute. Le “neo bank” hanno dato una scrollata a quella che fino a poco tempo fa era considerata “una foresta pietrificata”, ovvero il mondo delle banche, inducendole a innovarsi. Stiamo parlando di un fenomeno tech che ormai ha conquistato oltre 7 milioni gli italiani. 🔗 Leggi su Panorama.it
