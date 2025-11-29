Agli arresti domiciliari con due pistole in casa | 42enne condotto in carcere

Nonostante fosse ai domiciliari, deteneva in casa due pistole: la Polizia ha arrestato a Bari un 42enne accusato di detenzione abusiva di armi clandestine e ricettazione.Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione con l'app YouPol che indicava in un'abitazione barese la possibile. 🔗 Leggi su Baritoday.it

