Agenti in borghese e unità cinofile parte il progetto ' Sicurezza in movimento'

Questa sera, sabato 29 novembre, prende il via il progetto, che rafforza la presenza della polizia locale nei luoghi della mobilità cittadina, per tutelare i passeggeri e il personale viaggiante sui bus Amt, intervenendo con tempestività nelle situazioni che possono generare disagio o insicurezza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

