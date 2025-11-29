Inter News 24 Agenda Inter, tutti gli impegni dei nerazzurri nei prossimi mesi! Ecco quali incontri dovrà affrontare Chivu. L’Inter si prepara a un mese ricco di impegni fondamentali che spaziano dalla Serie A alla Coppa Italia e alla Champions League. Dopo le recenti delusioni, la squadra di Cristian Chivu dovrà affrontare una serie di sfide cruciali per mantenere alta la concentrazione e restare nelle prime posizioni in tutte le competizioni. Il primo impegno, domani 30 novembre, vedrà l’Inter scendere in campo contro il Pisa, nella 13ª giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle 15:00. Dopo le sconfitte subite nel derby e in Champions, questa partita rappresenta una grande opportunità per i nerazzurri di tornare a vincere e mantenere il passo delle rivali dirette. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Agenda Inter, quali saranno le prossime sfide tra Serie A, Coppa Italia e Champions League