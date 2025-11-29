Affitto degli immobili comunali | rischio danno erariale?
Arezzo, 29 novembre 2025 – “ Affitto degli immobili comunali: rischio danno erariale?”. La nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Con una nuova interrogazione urgente in Consiglio Comunale, ho sollevato forti perplessità sulla gestione dei canoni di locazione relativi agli immobili comunali assegnati a privati per attività commerciali, in pratica locali bar. Tale interrogazione è sostanzialmente l’atto secondo di una vicenda già affrontata lo scorso marzo e rispetto alla quale l’assessore ha risposto a fine agosto. Il rischio che pare profilarsi è una situazione di mancate riscossioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
