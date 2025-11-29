Affitti brevi il check-in digitale è possibile ma servono le regole del ministero per stabilire le tecnologie
La sentenza del Consiglio di stato apre alle tecnologie di riconoscimento a distanza, ma resta da definire quali strumenti saranno consentiti per certificare l’ingresso degli ospiti negli appartamenti. 🔗 Leggi su Wired.it
