Affitti brevi il check-in digitale è possibile ma servono le regole del ministero per stabilire le tecnologie

La sentenza del Consiglio di stato apre alle tecnologie di riconoscimento a distanza, ma resta da definire quali strumenti saranno consentiti per certificare l’ingresso degli ospiti negli appartamenti. 🔗 Leggi su Wired.it

affitti brevi il check in digitale 232 possibile ma servono le regole del ministero per stabilire le tecnologie

© Wired.it - Affitti brevi, il check-in digitale è possibile ma servono le regole del ministero per stabilire le tecnologie

