È tornato Stefano De Martino con una nuova puntata di Affari Tuoi, pronta a regalare emozioni e suspense ai telespettatori. La protagonista della serata è Martina, concorrente sarda decisa a sfidare la sorte e a conquistare il massimo premio. L’inizio difficile: il vento contrario dei pacchi rossi. Martina entra in studio accompagnata dalla mamma e sceglie il pacco numero 19. La partita inizia subito in salita: il primo pacco aperto è l’11 della Toscana, in omaggio a Gigi Riva, simbolo di passione sportiva per la Sardegna. Sfortunatamente, proprio lì si cela il premio più alto della serata, 300. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Affari Tuoi, partenza da incubo: Stefano trova la soluzione