Affari Tuoi la concorrente si presenta vestita così | è bufera

Liberoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito su X si sposta sul look sfoggiato dalla concorrente di Affari Tuoi della puntata in onda sabato 29 novembre su Rai 1. Qui a giocare alla trasmissione condotta da Stefano De Martino è Riccarda. La donna, viene da Pergine Valsugana (TN) e lavora in un'ottica. È lei a giocare per il Trentino Alto-Adige. Eppure, a puntata appena iniziata, l'attenzione si focalizza su alcune sue parole. "Perché si è vestita davvero così al matrimonio?", "Si ma hanno tutti lo stesso look in quella famiglia.", "Ma in che senso quello è il vestito del suo matrimonio?", "Toglierei la licenza allo stilista che veste ste due", sono alcuni dei commenti arrivati sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

