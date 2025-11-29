Affari Tuoi la concorrente si presenta vestita così | è bufera
Il dibattito su X si sposta sul look sfoggiato dalla concorrente di Affari Tuoi della puntata in onda sabato 29 novembre su Rai 1. Qui a giocare alla trasmissione condotta da Stefano De Martino è Riccarda. La donna, viene da Pergine Valsugana (TN) e lavora in un'ottica. È lei a giocare per il Trentino Alto-Adige. Eppure, a puntata appena iniziata, l'attenzione si focalizza su alcune sue parole. "Perché si è vestita davvero così al matrimonio?", "Si ma hanno tutti lo stesso look in quella famiglia.", "Ma in che senso quello è il vestito del suo matrimonio?", "Toglierei la licenza allo stilista che veste ste due", sono alcuni dei commenti arrivati sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Dopo affari tuoi si parte! @THEVOICE_ITALY @RaiUno Vai su X
Affari Tuoi, chi è il concorrente toscano che ha vinto 200mila euro - facebook.com Vai su Facebook
Riccarda ad Affari Tuoi con il suo abito da sposa: la sua partita e il tentativo del dottore di ingannarla - Riccarda Voltolini è la concorrente protagonista della puntata di Affari Tuoi in onda sabato 29 novembre. fanpage.it scrive
Affari Tuoi, Marilina da Montescaglioso mette a nudo la sua emotività: il finale alla Regione Fortunata - La concorrente lucana sfida i suoi limiti da Stefano De Martino: rifiuta le offerte più ricche e arriva alla Regione Fortunata con la speranza di un colpo di scena che non arriva ... Scrive ilsipontino.net
Affari Tuoi, è razzia di pacchi rossi: la mossa di Stefano De Martino per risollevare la partita - Il 28 novembre a “Affari Tuoi” la partita di Martina si complica subito, ma con la guida di Stefano De Martino trova il modo di rimetterla in piedi ... Si legge su dilei.it