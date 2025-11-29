Aerei sciopero di Ita il 17 dicembre

16.35 "Confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale Ita Airways per la giornata del 17 dicembre". A renderlo noto Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp. "Le interlocuzioni con la compagnia, pur apprezzabili sotto il profilo del dialogo, sono risultate deludenti sul piano dei contenuti. Insoddisfacente il piano industriale, con investimenti timidi. L'assenza di investimenti nella flotta rischia di condannare la compagnia ad un ruolo sempre più marginale". Chiesto il rinnovo del contratto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Altre letture consigliate

@follower Lo sciopero interessa anche i passeggeri aerei: forti disagi a causa dei voli cancellati ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

#Sciopero del #28novembre: #treni, #Tpl e aerei a rischio per l’intera giornata Vai su X

I sindacati confermano lo sciopero Ita il 17 dicembre - "Confermato lo sciopero nazionale di tutto il personale Ita Airways per la giornata del 17 dicembre". Segnala msn.com

Scioperi dicembre 2025 treni, autostrade, mezzi pubblici e aerei: il 12 la grande mobilitazione della Cgil - Sarà un mese delicato in cui programmare uno spostamento richiederà un po’ più di attenzione tra scioperi locali, agitazioni di settore e lo sciopero generale del 12 dicembre ... Riporta italiaoggi.it

In arrivo lo sciopero di Ita Airways: il 17 dicembre è la data probabile per le 4 ore di stop - Dopo che si è concluso negativamente l’incontro al ministero del Lavoro, i sindacati hanno annunciato la protesta prima dello stop di Natale a sostegno del rinnovo contrattuale e di un piano industria ... Segnala msn.com