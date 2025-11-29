Aerei bloccati a terra in tutto il mondo controlli su 6mila velivoli Airbus
Alla vigilia del grande esodo invernale è arrivata una notizia che ha fatto gelare il sangue a chi ha prenotato un biglietto aereo: Airbus, uno dei principali produttori mondiali di aeromobili commerciali, ha imposto il richiamo immediato di circa 6.000 aerei. La misura è stata messa in atto dopo l’individuazione di un possibile rischio in relazione ad una intensa radiazione solare. La decisione ha provocato ritardi, cancellazioni e riorganizzazioni su larga scala in tutto il mondo. Cosa sta succedendo agli Airbus. La misura è scattata dopo i fatti del 30 ottobre, quando un Airbus A320 della JetBlue, in volo da Cancún a New York, ha perso assetto per alcuni secondi mentre viaggiava con il pilota automatico inserito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
