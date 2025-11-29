Adrian Sutil arrestato per frode
AGI - L'ex pilota tedesco di Formula 1 Adrian Sutil è stato arrestato con l'accusa di frode. La procura di Stoccarda ha perquisito diverse proprietà del 42enne a Monaco, in Svizzera e a Sindelfingen. Sutil è stato fermato a Sindelfingen e successivamente condotto al tribunale distrettuale di Stoccarda, dove il giudice ha eseguito il mandato di arresto. Ora è in custodia cautelare. Le circostanze esatte dell'arresto non sono ancora chiare ma secondo il giornale 'Bild', Sutil negli ultimi anni commerciava in auto di lusso. Non è la prima volta che l'ex pilota originario della Baviera ha problemi con la giustizia. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
Vi ricordate Adrian Sutil? 128 Gran Premi in Formula 1 tra Spyker, Force India e Sauber, con un 4° posto come miglior risultato a Monza 2009. Ebbene, secondo quanto riportato dalla Blick l'ex pilota tedesco è stato arrestato con l'accusa di frode e appropriazio - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato l’ex pilota F1 Adrian Sutil: blitz internazionale, accuse pesantissime #AdrianSutil #Formula1 Vai su X
Adrian Sutil arrestato in un’operazione internazionale: l’ex pilota F1 in carcere con accuse pesanti - Ancora una brutta disavventura per l'ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil: nel corso di una operazione internazionale in cui è stata sgominata una organizzazione ... Lo riporta fanpage.it
Arrestato Adrian Sutil: di cosa è accusato l'ex F1 nel mirino di una "operazione internazionale" - Guai seri per Adrian Sutil, arrestato nell'ambito di un'operazione internazionale e condotto in carcere. Segnala sport.virgilio.it
L'ex pilota di F1 Adrian Sutil arrestato per frode: è in custodia cautelare - Secondo quanto riportato dai media tedeschi, l'ex pilota di Formula 1 Adrian Sutil è stato arrestato e posto in custodia cautelare in Germania. Scrive msn.com