AGI - L'ex pilota tedesco di Formula 1 Adrian Sutil è stato arrestato con l'accusa di frode. La procura di Stoccarda ha perquisito diverse proprietà del 42enne a Monaco, in Svizzera e a Sindelfingen. Sutil è stato fermato a Sindelfingen e successivamente condotto al tribunale distrettuale di Stoccarda, dove il giudice ha eseguito il mandato di arresto. Ora è in custodia cautelare. Le circostanze esatte dell'arresto non sono ancora chiare ma secondo il giornale 'Bild', Sutil negli ultimi anni commerciava in auto di lusso. Non è la prima volta che l'ex pilota originario della Baviera ha problemi con la giustizia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Adrian Sutil arrestato per frode