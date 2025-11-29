Adrian Sutil arrestato in un'operazione internazionale | l'ex pilota F1 in carcere con accuse pesanti

Fanpage.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una brutta disavventura per l'ex pilota di Formula 1, Adrian Sutil: nel corso di una operazione internazionale in cui è stata sgominata una organizzazione criminale sul commercio di auto di lusso, è stato arrestato con l'accusa di frode e appropriazione indebita. Non è la prima volta che l'ex pilota tedesco finisce nei guai con la giustizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

