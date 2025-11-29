Adesso parliamo noi Lite Fognini-Fialdini tutta la verità in diretta! Cos’è successo a Ballando

Thesocialpost.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa settimana il programma di Rai 1, Ballando con le Stelle, è stato scosso da un clamoroso episodio mediatico, subito ribattezzato dai fan e dalla stampa come il “ Lastra-gate “. Questo acceso dibattito è sorto a seguito delle voci secondo cui sarebbe stata avanzata una richiesta, ritenuta da alcuni inopportuna, di visionare la lastra medica relativa all’infortunio subìto dalla giornalista e concorrente Francesca Fialdini. L’infortunio, che ha richiesto accertamenti, ha ovviamente sollevato interrogativi sulla sua partecipazione e sulle sue condizioni di salute all’interno della competizione di ballo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

adesso parliamo noi lite fognini fialdini tutta la verit224 in diretta cos8217232 successo a ballando

© Thesocialpost.it - “Adesso parliamo noi”. Lite Fognini-Fialdini, tutta la verità in diretta! Cos’è successo a Ballando

Argomenti simili trattati di recente

Fognini si confessa: “La mia nuova vita dopo il tennis. Sinner e Alcaraz il top, ma…”. Poi parla di Ballando con le stelle - A pochi mesi dal ritiro dal tennis professionistico, Fabio Fognini è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura nelle vesti di ... Da corrieredellosport.it

Moutet manda su tutte le furie Fognini, lite dopo la stretta di mano: “Piccolo maiale! Guardami!” - Fabio Fognini dice addio al "Boss Open" di Stoccarda già al primo turno, battuto in tre set da Corentin Moutet. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Adesso Parliamo Lite Fognini