Essere cattolici è diventato complicato. Non solo in alcune nazioni dell'Africa, dove sono partiti autentici rastrellamenti, ma persino nella civile Toscana. Come riporta il quotidiano di informazione Maremma Oggi, a Magliano, piccolo centro in provincia di Grosseto, le insegnanti di una scuola primaria hanno presentato una versione modificata di Jingle Bells, da far cantare ai bambini durante lo spettacolo natalizio, previsto nella recita del 17 dicembre. Un testo privato di qualsiasi riferimento religioso, che inizia così: "la renna al polo nord, scampanellando va, le strenne porterà a tutti i buoni e dalla Alpi al mar, i bimbi di quaggiù aspettando quei doni che regala il buon Natal". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Adesso non si può cantare più neanche Jingle Bells, lo strano caso di Magliano