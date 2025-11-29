Addio tailleur austeri | la principessa splende con un abito che è un chiaro omaggio a Lady Diana Ma a rubare la scena è un momento dolcissimo con un neonato

D opo settimane scandite da look rigorosi e power suit monocromatici, Kate Middleton cambia registro. La principessa del Galles è apparsa raggiante durante la sua ultima visita ufficiale all’ Anna Freud Centre di Londra, ente benefico di cui è patrona dal 2016. E se l’obiettivo delle sue recenti uscite in tailleur “mannish” era spostare l’attenzione esclusivamente sul lavoro, questa volta Kate ha concesso spazio al glamour, alla morbidezza e a quella spontaneità materna che la rende, agli occhi dei sudditi, semplicemente irresistibile. Vestito lungo a balze Estate 2025. guarda le foto Kate Middleton, svolta di stile: il ritorno del midi dress. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Addio tailleur austeri : la principessa splende con un abito che è un chiaro omaggio a Lady Diana. Ma a rubare la scena è un momento dolcissimo con un neonato

