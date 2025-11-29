Addio al drammaturgo Tom Stoppard premio Oscar per ‘Shakespeare in Love’

(Adnkronos) – Era considerato il genio che ha trasformato la parola in teatro e il teatro in vita: è morto nella sua casa nel Dorset, all'età di 88 anni, Tom Stoppard, drammaturgo, sceneggiatore e scrittore britannico, vincitore dell'Oscar e del Golden Globe per la sceneggiatura del film "Shakespeare in Love" (1988), diretto da John Madden, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

