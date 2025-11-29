Addio a Tom Stoppardpremio Oscar

20.45 E' morto all'età di 88 anni Sir Tom Stoppard, il celebre drammaturgo britannico vincitore dell'Oscar per la sceneggiatura del film "Shakespeare in Love" del 1998. Stoppard si è spento serenamente a casa, nel Dorset."Ricorderemo Tom per le sue opere, per la loro brillantezza e umanità, per il suo spirito arguto e irriverente, per la generosità d'animo e per il suo profondo amore per la lingua inglese",si legge in un comunicato. Inoltre ha ricevuto il Tony Award per molte opere teatrali. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

