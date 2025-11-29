Addio a Stefano Kovac presidente di Arci Liguria e protagonista di tante battaglie per i diritti

Aveva 56 anni e da tempo era malato. Il cordoglio di Salis: “Perdiamo un pezzo importante della nostra coscienza civile”. Il funerale laico si terrà a Genova, sabato 6 dicembre alle ore 10.30 presso il circolo Arci CAP in via Ariberto Albertazzi 3r. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Addio a Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria e protagonista di tante battaglie per i diritti

