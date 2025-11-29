Addio a Stefano Kovac presidente di Arci Liguria e protagonista di tante battaglie per i diritti

Ilsecoloxix.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva 56 anni e da tempo era malato. Il cordoglio di Salis: “Perdiamo un pezzo importante della nostra coscienza civile”. Il funerale laico si terrà a Genova, sabato 6 dicembre alle ore 10.30 presso il circolo Arci CAP in via Ariberto Albertazzi 3r. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

addio a stefano kovac presidente di arci liguria e protagonista di tante battaglie per i diritti

© Ilsecoloxix.it - Addio a Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria e protagonista di tante battaglie per i diritti

Argomenti simili trattati di recente

addio stefano kovac presidenteAddio a Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria e protagonista di tante battaglie - Il cordoglio di Salis: “Perdiamo un pezzo importante della nostra coscienza civile” ... Scrive ilsecoloxix.it

addio stefano kovac presidenteGenova dice addio a Stefano Kovac, presidente Arci Liguria, figura chiave dell'associazionismo - Kovac ha lavorato come operatore umanitario in aree di crisi e ha contribuito all’organizzazione del Genoa Social Forum e del Firenze Social Forum ... Lo riporta telenord.it

addio stefano kovac presidenteAddio a Stefano Kovac, presidente di Arci Liguria: "Spirito critico raro" - Aveva iniziato a occuparsi di pacifismo, solidarietà internazionale e migranti negli anni ’80. Si legge su genovatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Stefano Kovac Presidente