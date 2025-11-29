Addio a Padre Eligio Gelmini il frate anticonformista amico di Rivera | aveva 94 anni

29 nov 2025

Quando poteva andava a San Siro a vedere il Milan, un legame profondo lo legava al Golden Boy che gli dedicò la Coppa dei Campioni del '69. Fondò Telefono Azzurro e le comunità di recupero per ragazzi tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

