Addio a Padre Eligio Gelmini il frate anticonformista amico di Rivera | aveva 94 anni

Quando poteva andava a San Siro a vedere il Milan, un legame profondo lo legava al Golden Boy che gli dedicò la Coppa dei Campioni del '69. Fondò Telefono Azzurro e le comunità di recupero per ragazzi tossicodipendenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Addio a Padre Eligio Gelmini, il frate anticonformista amico di Rivera: aveva 94 anni

