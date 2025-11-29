Prato, 29 novembre 2025 – Lutto nella chiesa di Prato per la morte di don Giovanni Baldi. Il sacerdote aveva 87 anni ed era malato da tempo; la morte risale a venerdì mattina ed è avvenuta nella sua casa, dove viveva insieme alla sorella Margherita. Da venti anni era parroco della piccola comunità di San Martino a Gonfienti, ma aveva smesso di celebrare messa da un po’ di tempo a causa delle sue condizioni di salute sempre più precarie. Pratese di Castelnuovo, don Baldi nacque il 14 maggio 1938. Entrò in seminario giovanissimo: aveva dodici anni. Venne ordinato dal vescovo Pietro Fiordelli il 13 giugno 1963 e il suo primo incarico fu quello di viceparroco a Santa Maria della Pietà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a don Giovanni Baldi, fece nascere la chiesa della Sacra Famiglia