Addio a ChatGPT su WhatsApp | Meta AI resta l’unica intelligenza artificiale permessa ecco cosa sta succedendo
Il 15 gennaio 2026 segnerà una data spartiacque per l’ecosistema digitale italiano: WhatsApp chiuderà definitivamente le porte a ChatGPT e Microsoft Copilot, lasciando Meta AI come unica intelligenza artificiale utilizzabile sulla piattaforma. Una decisione che non è passata inosservata e che ha innescato l’immediata reazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha avviato un’indagine per possibile abuso di posizione dominante. La svolta arriva con l’entrata in vigore dei nuovi termini di servizio della WhatsApp Business Solution, che vietano esplicitamente l’utilizzo dell’API aziendale come canale di distribuzione per chatbot di intelligenza artificiale sviluppati da aziende terze. 🔗 Leggi su Screenworld.it
