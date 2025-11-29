Addestramento dei vigili del fuoco sul ponte dei suicidi
Esercitazione dei vigili del fuoco su ponte Clementino a Civita Castellana. Ribattezzato “il ponte dei suicidi”, spesso vengono chiamati per intervenire per questi tristi episodi, recuperando i corpi. L'attività addestrativa riguarda operazioni di tipo Speleo–alpino–fluviale (Saf) e, per. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Approfondisci con queste news
Questa mattina i sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno effettuato attività di addestramento su un fondale differente, più a sud rispetto al punto di ritrovamento degli effetti personali della donna. - facebook.com Vai su Facebook
Furgone incendiato sul ponte della Libertà: autista in salvo - Il ponte è rimasto chiuso per alcune ore in uscita da Pavia, permettendo solo l'ingresso in città da San Martino ... Segnala laprovinciapavese.gelocal.it
Chiusura temporanea del ponte Clementino per esercitazione dei vigili del fuoco - NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Comune di Civita Castellana informa che, in base all’ordinanza dirigenziale n. Da newtuscia.it
Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara - Arezzo, 20 ottobre 2025 – Addestramento per piloti di droni dei comandi dei vigili del fuoco in Toscana alla centrale termoelettrica di Santa Barbara, a Cavriglia (Arezzo). Lo riporta lanazione.it