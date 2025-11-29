Adda riprese le ricerche di un giovane scomparso a settembre | in azione elicottero e droni

Leccotoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono riprese le operazioni di ricerca del giovane disperso dalla fine di settembre nelle acque del fiume Adda. Le attività si sono concentrate nel tratto delle gole, un'area particolarmente impervia dove il corso d'acqua si restringe dirigendosi poi verso Porto d’Adda, frazione di Cornate.?Per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

