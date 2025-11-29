Acque Veronesi accelera sul piano degli investimenti | accordo da 60 milioni con due istituti di credito
«Questa operazione rappresenta un passo fondamentale nella strategia di lungo periodo di Acque Veronesi». Così il presidente Roberto Mantovanelli fotografa l’accordo siglato nella sala rossa della Provincia di Verona con cui Acque Veronesi ha portato a termine un’importante operazione finanziaria. 🔗 Leggi su Veronasera.it
