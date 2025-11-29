Acilia dalla regione 10 milioni per proteggere le case dal rischio idrogeologico

C’è un canale in località “Madonnetta”, a poca distanza dall’ex Punto verde qualità, che nei momenti di piena crea non pochi problemi ai residenti.La bonifica del canaleNel corso degli ultimi anni il corso d’acqua, parzialmente tombato, è stato oggetto di varie bonifiche. L’ultima, risalente al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

acilia regione 10 milioniAcilia, dalla regione 10 milioni per proteggere le case dal rischio idrogeologico - Con i fondi a disposizione viene creata una cassa di espansione per evitare le esondazioni del canale Palocco C’è un canale in località “Madonnetta”, a poca distanza dall’ex Punto verde qualità, che n ... romatoday.it scrive

acilia regione 10 milioniLa Regione Lazio investe 10 milioni di euro: lavori per la sicurezza idrogeologica nell’area di Madonnetta - Dalla Regione Lazio 10 milioni di euro per realizzare un intervento strutturale destinato a ridurre in modo significativo il rischio idrogeologico nell’area di Madonnetta, tra Acilia e Casal Palocco, ... Come scrive msn.com

