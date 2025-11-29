Stasera in prima serata su Nove va in onda il talk show condotto da Luca Sommi: la crisi internazionale e i risultati delle regionali politiche sono al centro della puntata Torna stasera in prima serata su Nove il talk di approfondimento "Accordi&Disaccordi", condotto da Luca Sommi, per offrire uno sguardo dettagliato sugli sviluppi della politica italiana e internazionale. La puntata di sabato 29 novembre, in onda alle 21:30, propone un dibattito ricco e articolato con ospiti di rilievo, ciascuno con esperienze e competenze differenti. Gli ospiti principali di Accordi&Disaccordi Tra gli ospiti della serata figurano la Relatrice speciale dell'ONU per i Territori Occupati Palestinesi, Francesca Albanese, lo storico e saggista Luciano Canfora, il giornalista Antonio Padellaro, l'autrice Virginia Veludo e il professore di Sociologia del Terrorismo Alessandro Orsini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Accordi&Disaccordi stasera su Nove: ospiti e anticipazioni della puntata del 29 novembre