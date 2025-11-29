Accordi decentrati per 9 milioni firmati da Ulss 4

Veneziatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre nuovi accordi decentrati con le organizzazioni sindacali del personale del comparto e della dirigenza, sono stati firmati da Ulss 4 con un investimento di oltre 9 milioni di euro, destinati interamente a valorizzare le lavoratrici e i lavoratori nel triennio 2025–2027.«Si tratta di accordi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it



