Accordi decentrati per 9 milioni firmati da Ulss 4
Tre nuovi accordi decentrati con le organizzazioni sindacali del personale del comparto e della dirigenza, sono stati firmati da Ulss 4 con un investimento di oltre 9 milioni di euro, destinati interamente a valorizzare le lavoratrici e i lavoratori nel triennio 2025–2027.«Si tratta di accordi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
