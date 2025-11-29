Accadde oggi | 29 novembre si costituisce il Futbol Club Barcelona

Dal 1956 è l’unica squadra che, ad oggi, partecipa ogni anno a una competizione di coppa Il 29 novembre 1899 nacque il Futbol Club Barcelona che tutti, amichevolmente, chiamiamo Barça. La società polisportiva è conosciuta soprattutto per la sezione calcistica. Nonostante fosse . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

