Abc | quale futuro? Tutte le incognite per il servizio e per l' azienda speciale

Il Bilancio è stato respinto, e il Cda di Abc ha ora sette giorni di tempo per riscriverlo, correggerlo, senza la posta sugli utili. E a quel punto, quando sarà stato riapprovato dal Consiglio comunale, i rapporti tra i due enti dovrebbero ripartire in nome soprattutto del futuro progetto per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it