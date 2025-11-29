La sconfitta contro El Grande Americano. Nel corso di AAA Alianzas, El Hijo del Vikingo ha affrontato El Grande Americano in un single match molto atteso. El Hijo del Vikingo è stato sconfitto dopo il decisivo intervento di Rayo e Bravo, che hanno aiutato El Grande Americano a portare a casa la vittoria. Il risultato si inserisce in un momento già delicato per Vikingo, fischiato in diverse occasioni dal pubblico nelle ultime tappe della tournée.?? La rissa con Dragon Kid. Dopo il pin decisivo, la tensione non si è affatto placata: El Hijo del Vikingo ha finito per scontrarsi fisicamente con Dragon Kid in una rissa post-match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Sconfitta per El Hijo del Vikingo ad Alianzas, caos con Dragon Kid e Rey Mysterio protagonista