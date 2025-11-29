A Westminster Abbey i canti Natale voluti da Kate | Festa dell’amore

Periodicodaily.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La principessa Kate ha riunito, la prossima settimana all'Abbazia di Westminster, un cast stellare per i canti natalizi che daranno il via alle celebrazioni di Natale della famiglia reale. Promosso dalla principessa e sostenuto dalla Royal Foundation, l'evento 'Together at Christmas' ha l'obiettivo di ''celebrare l'amore in tutte le sue forme'', ovvero "l'amore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Approfondisci con queste news

westminster abbey canti nataleA Westminster Abbey i canti Natale voluti da Kate: "Festa dell'amore" - La principessa Kate ha riunito, la prossima settimana all'Abbazia di Westminster, un cast stellare per i canti natalizi che daranno il via alle celebrazioni di Natale della famiglia reale. msn.com scrive

Kate Middleton canterà a Natale a Westminster Abbey: il (graduale) ritorno della principessa alla normalità - «La chemioterapia è finita», ha raccontato Kate Middleton in un video in cui ha annunciato al mondo la fine delle cure per il tumore che l'ha colpita. Da ilmattino.it

I canti di Natale da Westminster Abbey, a presentare la serata William e Kate - Come da tradizione William e Kate hanno presentato la serata dal titolo "Royal Carols: Insieme a Natale". Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Westminster Abbey Canti Natale