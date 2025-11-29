A Villa Torlonia serata moresca con Nicoletta Campanella
Nel quartiere Nomentano di Roma, a Villa Torlonia, la Serra Moresca inserita nello storico parco ha ospitato Nicoletta Campanella, autrice ed editrice di Nicla Edizioni, arrivata per presentare in anteprima l'edizione 2026 della sua “Agenda della Giardiniera”. Il “fil rouge” del lavoro è il cappello, per evocare nello stesso tempo il giardiniere, che si protegge dal sole, e la proprietaria passeggia tra le aiuole del suo giardino. All'incontro hanno partecipato Federica Corsini giornalista del Tg2 Rai in qualità di moderatrice, Giovanna Alberta Campitelli vicepresidente dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Patrizia Fabri, designer della Antica Manifattura Cappelli, Beatrice Barni “maestro d'arte e mestiere” per la sua attività di ibridazione delle rose, Angelita Benelli presidente dell'Associazione Museo civico della Paglia e dell'Intreccio “Domenico Michelacci” di Signa. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
*Workshop di Ritratto Fotografico in Esterni* _Dentro il Foliage. Il grido di colore dell'autunno_ Sabato 29 novembre 2025 @ Technotown - Villa Torlonia (Roma) *h 14.00-16.30* Tea Break finale facoltativo (5€) ? In caso di meteo avverso verrà proposto u - facebook.com Vai su Facebook
La torre moresca di Villa Torlonia apre al pubblico: dopo la serra ecco anche il gioiello ispirato all’Alhambra di Granada - Dal primo aprile, ogni sabato fino al 24 giugno, sarà aperta straordinariamente la torre moresca di Villa Torlonia. Da roma.corriere.it
Serra Moresca: l'Alhambra di Roma apre al pubblico per la prima volta - È il complesso architettonico ottocentesco della Serra Moresca di Villa Torlonia, la residenza costruita dall'omonima ... avvenire.it scrive
«L’Agenda della Giardiniera 2026», la nuova edizione è dedicata ai cappelli - Un appuntamento tra storia, natura e sartoria alla Serra Moresca di Villa Torlonia mercoledì 26 novembre alle 15. Riporta roma.corriere.it