a villa torlonia serata moresca con nicoletta campanella

Nel quartiere Nomentano di Roma, a Villa Torlonia, la Serra Moresca inserita nello storico parco ha ospitato Nicoletta Campanella, autrice ed editrice di Nicla Edizioni, arrivata per presentare in anteprima l'edizione 2026 della sua “Agenda della Giardiniera”. Il “fil rouge” del lavoro è il cappello, per evocare nello stesso tempo il giardiniere, che si protegge dal sole, e la proprietaria passeggia tra le aiuole del suo giardino. All'incontro hanno partecipato Federica Corsini giornalista del Tg2 Rai in qualità di moderatrice, Giovanna Alberta Campitelli vicepresidente dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, Patrizia Fabri, designer della Antica Manifattura Cappelli, Beatrice Barni “maestro d'arte e mestiere” per la sua attività di ibridazione delle rose, Angelita Benelli presidente dell'Associazione Museo civico della Paglia e dell'Intreccio “Domenico Michelacci” di Signa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

