A Vignola il Soccorso Alpino forma l' élite medica e infermieristica da tutta Italia
Il 27 novembre 2025 presso la Rocca di Vignola si è tenuto l’evento “E-X-T-R-E-M-E”, organizzato dal Soccorso Alpino Speleologico Emilia Romagna con il patrocinio del Comune di Vignola.L’evento è stato articolato in una sessione mattutina di convegno ed una sessione pomeridiana di workshop. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
