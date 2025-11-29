A Spoltore la campagna di tesseramento di Forza Italia
Campagna di tesseramento di Forza Italia a Spoltore nella giornata di domenica 30 novembre.Dalle ore 10 alle 12:30 i rappresentanti degli azzurri saranno presenti in piazza Di Marzio, vicino alla chiesa di San Panfilo, per permettere l’iscrizione al partito dei simpatizzanti del partito e della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
? FORBICI IN MANO E FASCE TRICOLORI : E' INIZIATA LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LA NUOVA PESCARA #pescara #montesilvano #spoltore #nuovapescara #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook
A Spoltore la campagna di tesseramento di Forza Italia - Dalle ore 10 alle 12:30 i rappresentanti degli azzurri saranno presenti in piazza Di Marzio, vicino alla ... Da ilpescara.it
Continua la campagna di tesseramento di Forza Italia Giovani Siracusa - Continua la campagna di tesseramento di Forza Italia Giovani Siracusa, svoltasi ieri 15 novembre, che ha visto una forte adesione di ragazzi e ragazze pronti a condividere i valori liberali. Scrive siracusanews.it
Camaiore I gazebo di Forza Italia. Via alla campagna di tesseramento - Forza Italia lancia la campagna di tesseramento per il 2024 con gazebo in Versilia per coinvolgere sostenitori e rafforzare l'organizzazione del partito. Segnala lanazione.it