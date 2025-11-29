A Spoltore la campagna di tesseramento di Forza Italia

Ilpescara.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Campagna di tesseramento di Forza Italia a Spoltore nella giornata di domenica 30 novembre.Dalle ore 10 alle 12:30 i rappresentanti degli azzurri saranno presenti in piazza Di Marzio, vicino alla chiesa di San Panfilo, per permettere l’iscrizione al partito dei simpatizzanti del partito e della. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

